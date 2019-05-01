Турецкий "Эфес" обыграл "Барселону" (80:71) и выиграл серию 1/4 финала Евролиги со счетом 3-2. Команда пробилась в финал четырех.

В составе победителей самыми результативными стали Шейн Ларкин и Адриен Мормен - по 18 очков. У "Барсы" по 12 очков набрали Крис Синглтон и Тома Эртель.

Финал четырех пройдет в Витория-Гастейсе (Испания) с 17 по 19 мая.

Ранее в финал четырех пробились "Фенербахче", ЦСКА и "Реал".

Евролига

1/4 финала

"Эфес" (Турция) - "Барселона" (Испания) - 80:71 (23:28, 24:14, 14:15, 19:14)

Счет в серии: 3-2

1 мая.