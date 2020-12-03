ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге и вышел на первое место
21:43
В матче регулярного чемпионата баскетбольной ЦСКА победил «Олимпиакос» (80:61).
В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс. Американец набрал 16 очков. У греческого клуба по 10 очков набрали Георгиос Принтезис и Хассан Мартин.
После этой победы ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» на десятой позиции.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 80:61 (20:19, 19:10, 17:9, 24:23)
3 декабря. Москва. «Мегаспорт».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю