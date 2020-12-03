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ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге и вышел на первое место

21:43
ЦСКА обыграл «Олимпиакос». Фото ПБК ЦСКА.
ЦСКА обыграл «Олимпиакос». Фото ПБК ЦСКА.
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной ЦСКА победил «Олимпиакос» (80:61).

В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс. Американец набрал 16 очков. У греческого клуба по 10 очков набрали Георгиос Принтезис и Хассан Мартин.

После этой победы ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» на десятой позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 80:61 (20:19, 19:10, 17:9, 24:23)

3 декабря. Москва. «Мегаспорт».

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