Агент Тиммы и Мики: «Для «Химок» сезон еще не потерян, с таким составом можно бороться за победу в Лиге ВТБ»

Станислав Рыжов, агент игроков «Химок» Яниса Тиммы, Джордана Мики и Девина Букера, прокомментировал поражение подмосковного клуба от «Баварии» (93:95) в рамках 22-го тура Евролиги.

— Учитывая все проблемы «Химок» в нынешнем сезоне, сам факт, что они на равных бились с «Баварией» — уже положительный момент, — отметил «СЭ» Станислав Рыжов. — «Бавария» реально борется за место в плей-офф, химчане же практически каждый матч играют усеченным составом. В игре с мюнхенцами, например, вообще не было центровых. Но ребята бились. Как говорят в таких ситуациях, не было бы счастье, да несчастье помогло. Приятно, когда российские ребята получают много игрового времени в Евролиге, пусть это и вынужденная мера. Рад за Женю Валиева. Давно не видели его на площадке.

— Что скажите про своих клиентов?

— Тимма постепенно приходит в себя после травмы. Да, он пока не может играть в полную силу, но с «Баварией» Янис набрал 8 очков, действовал довольно полезно. Джордан Мики был вынужден улететь в США, у него родилась дочь. Он думал, что это радостное событие наступит позже, но оно застало его врасплох. Спасибо клубу, что пошел на встречу игроку и отпустил его. Девин Букер также не играл по личным причинам. Пока не могу их раскрывать.

— Понятно, что результаты команды мягко говорят не впечатляют, но вы видите возможность исправить ситуацию?

— Понятно, что в Евролиге команде уже не за что бороться, но сезон еще не потерян. У «Химок» хороший состав, который может бороться за самые высокие места в Единой лиге ВТБ. В том числе за победу в турнире. (Тимур Ганеев)