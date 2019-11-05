«Нижний Новгород» в гостях оказался сильнее «Перистери» в Лиге чемпионов

«Перистери» дома проиграл «Нижнему Новгороду» (71:74) в матче группового турнира Лиги чемпионов ФИБА. Встреча проходила в Перистери на стадионе «Перистери Арена».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Нижнего Новгорода» Брэндон Браун — 20 очков.

Для российской команды эта победа стала третьей в турнире.

13 ноября «Нижний Новгород» сыграет дома с «Нимбурком».

Лига чемпионов ФИБА

Группа C

«Перистери» (Греция) — «Нижний Новгород» (Россия) — 71:74 (15:21, 17:19, 20:18, 19:16)

5 ноября. Стадион: «Перистери Арена» (Перистери, Греция).