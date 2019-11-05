«Нижний Новгород» в гостях оказался сильнее «Перистери» в Лиге чемпионов
21:51
«Перистери» дома проиграл «Нижнему Новгороду» (71:74) в матче группового турнира Лиги чемпионов ФИБА. Встреча проходила в Перистери на стадионе «Перистери Арена».
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Нижнего Новгорода» Брэндон Браун — 20 очков.
Для российской команды эта победа стала третьей в турнире.
13 ноября «Нижний Новгород» сыграет дома с «Нимбурком».
Лига чемпионов ФИБА
Группа C
«Перистери» (Греция) — «Нижний Новгород» (Россия) — 71:74 (15:21, 17:19, 20:18, 19:16)
5 ноября. Стадион: «Перистери Арена» (Перистери, Греция).
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