«Монако» проиграл «Басконии» в матче Евролиги
«Баскония» обыграла «Монако» (78:66) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Симоне Фонтеккио, набравший 20 очков. В составе «Монако» отличился Майк Джеймс, который набрал 18 очков.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Баскония» (Испания) — «Монако» (Франция) — 78:66 (21:20, 17:15, 22:11, 18:20)
22 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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