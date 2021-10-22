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«Монако» проиграл «Басконии» в матче Евролиги

«Баскония» дома обыграла «Монако»
22 октября, 23:23
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«Баскония» обыграла «Монако» (78:66) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Симоне Фонтеккио, набравший 20 очков. В составе «Монако» отличился Майк Джеймс, который набрал 18 очков.

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Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Монако» (Франция) — 78:66 (21:20, 17:15, 22:11, 18:20)
22 октября.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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