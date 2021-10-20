«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в Еврокубке
«Локомотив-Кубань» в матче Еврокубка обыграл «Андорру» со счетом 93:82 (25:17, 26:17, 21:15, 21:33).
Самым результативным игроком краснодарского клуба и всего матча стал форвард Джонатан Мотли, набравший 29 очков. У «Андорры» 19 очков — в активе разыгрывающего Коди Миллер-Макинтайра.
Баскетбол
Кубок Европы. Мужчины
Группа A
«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Андорра» — 93:82 (25:17, 26:17, 21:15, 21:33)
20 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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