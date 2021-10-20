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«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в первом матче Еврокубка
20 октября, 22:34
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«Локомотив-Кубань» в матче Еврокубка обыграл «Андорру» со счетом 93:82 (25:17, 26:17, 21:15, 21:33).

Самым результативным игроком краснодарского клуба и всего матча стал форвард Джонатан Мотли, набравший 29 очков. У «Андорры» 19 очков — в активе разыгрывающего Коди Миллер-Макинтайра.

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Кубок Европы. Мужчины

Группа A

«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Андорра» — 93:82 (25:17, 26:17, 21:15, 21:33)

20 октября.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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