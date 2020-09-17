Лукич назвал причины поражения от «Дижона» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич считает, что решающим моментом третьего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Дижона» стали три ситуации в последней четверти.

— Поздравляю «Дижон» с попаданием в «Финал Восьми», — цитирует пресс-служба клуба Лукича. — К сожалению, мы упустили массу важных деталей, а во второй половине потеряли сразу двух игроков на позиции четвертого номера, поэтому вынуждены были на ходу изобретать новый план. Объективно для нас эта задача оказалась сложной. Решающим моментом стали три ситуации в последней четверти: пропущенный быстрый отрыв, фол в нападении и потеря мяча при ведении. «Дижон» грамотно ими воспользовался, что и определило исход матча.