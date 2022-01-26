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Сегодня, 21:24

«Локомотив-Кубань» обыграл «Леткабелис» в Еврокубке

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Локомотив-Кубань» победил «Леткабелис» в матче 11-го тура Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 90:62.

Самыми результативными в составе победителей стали Дариус Томпсон и Эррик Макколлум. Они набрали по 15 очков.

«Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице группы А Еврокубка. «Леткабелис» идет на седьмой позиции.

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Еврокубок. Мужчины

Группа A

«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Леткабелис» (Литва) — 90:62 (16:12, 22:19, 27:17, 25:14)

БК Локомотив-Кубань
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