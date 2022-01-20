«Локомотив» обыграл на выезде «Андорру». Макколлум набрал 30 очков

«Локомотив-Кубань» переиграл «Андорру» в матче группового турнира Еврокубка — 86:76. Андоррская команда потерпела второе поражение кряду.

Российская команда идет на 3-м месте в группе А. «Андорра» располагается на 4-й строчке.

Еврокубок

Мужчины

Группа A

«Андорра» (Андорра) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 76:86 (13:24, 32:27, 16:21, 15:14)

А: Миллер-Макинтайр (20), Нуа (12), Ханна (9).

Л: Макколлум (30), Томпсон (17), Уильямс (17 + 12 подборов).