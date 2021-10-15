«Олимпиакос» обыграл «Жальгирис» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» выиграл у «Жальгириса» (83:63).
В составе победителей самым результативным стал Костас Слукас, набравший 17 очков. У литовского клуба 19 очков набрал Эммануэль Мудиай.
«Олимпиакос» занимает третье место. «Жальгирис» на последней, 18-й, позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 83:68 (12:23, 24:16, 27:10, 20:19)
15 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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