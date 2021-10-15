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«Олимпиакос» обыграл «Жальгирис» в Евролиге

15 октября, 22:44
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» выиграл у «Жальгириса» (83:63).

В составе победителей самым результативным стал Костас Слукас, набравший 17 очков. У литовского клуба 19 очков набрал Эммануэль Мудиай.

«Олимпиакос» занимает третье место. «Жальгирис» на последней, 18-й, позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 83:68 (12:23, 24:16, 27:10, 20:19)

15 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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