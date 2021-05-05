Кущенко считает, что «Нижнему Новгороду» не хватило опыта больших игр в Лиге чемпионов
22:07
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» в матче против «Сарагосы» (78:86) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Нижнему» не хватило опыта больших игр, — цитирует Кущенко ТАСС 5 мая. — Обидное поражение, шансы были, но надо попадать открытые броски, — сказал Кущенко. — Не шли броски у лидеров команды, а если «треха» у «Нижнего» не летит, то шансы на успех команды сильно снижаются».
«Финал восьми» Лиги чемпионов проходит на домашней площадке нижегородского клуба.
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