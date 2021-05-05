Баскетбол
Еврокубки
Новости
Евролига Кубок Европы (мужчины) Кубок Европы (женщины) Кубок вызова (мужчины)
Новости   //    Баскетбол   //    Еврокубки

Кущенко считает, что «Нижнему Новгороду» не хватило опыта больших игр в Лиге чемпионов

22:07
Теги:

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» в матче против «Сарагосы» (78:86) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нижнему» не хватило опыта больших игр, — цитирует Кущенко ТАСС 5 мая. — Обидное поражение, шансы были, но надо попадать открытые броски, — сказал Кущенко. — Не шли броски у лидеров команды, а если «треха» у «Нижнего» не летит, то шансы на успех команды сильно снижаются».

«Финал восьми» Лиги чемпионов проходит на домашней площадке нижегородского клуба.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11312865

Читайте также

«Челси» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стало известно, почему «Крылья Советов» не получили лицензию РПЛ
Определились все участники «Финала четырех» Евролиги
«Зенит», спасибо и до свидания! В «Финале четырех» не будет двух российских клубов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд