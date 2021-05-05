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Лукич объяснил поражение «Нижнего Новгорода» в матче с «Сарагосой»

22:45
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Сарагосы» (78:86).

«Учитывая их состав, нам сложно было найти уязвимые моменты, — цитирует Лукича ТАСС 5 мая. — Мы можем говорить, что в первой половине матча мы вели, думаю, без каких-либо сомнений. Я хотел бы сказать, что игроки сделали все возможное».

«Финал восьми» Лиги чемпионов проходит на домашней площадке нижегородского клуба.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11313031

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