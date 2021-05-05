Лукич объяснил поражение «Нижнего Новгорода» в матче с «Сарагосой»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Сарагосы» (78:86).

«Учитывая их состав, нам сложно было найти уязвимые моменты, — цитирует Лукича ТАСС 5 мая. — Мы можем говорить, что в первой половине матча мы вели, думаю, без каких-либо сомнений. Я хотел бы сказать, что игроки сделали все возможное».

«Финал восьми» Лиги чемпионов проходит на домашней площадке нижегородского клуба.