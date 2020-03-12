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ФИБА приостановила все турниры из-за коронавируса

12:53
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) на своем официальном сайте сообщила о приостановке всех турниров под ее эгидой из-за распространения коронавируса.

Такое решение было принято сегодня. Оно вступает в силу с 13 марта. Таким образом, будут прекращены соревнования в Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА.

Решение о возобновлении соревнований будет принято в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

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