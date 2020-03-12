ФИБА приостановила все турниры из-за коронавируса
12:53
Международная федерация баскетбола (ФИБА) на своем официальном сайте сообщила о приостановке всех турниров под ее эгидой из-за распространения коронавируса.
Такое решение было принято сегодня. Оно вступает в силу с 13 марта. Таким образом, будут прекращены соревнования в Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА.
Решение о возобновлении соревнований будет принято в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020