ФИБА приостановила все турниры из-за коронавируса

Международная федерация баскетбола (ФИБА) на своем официальном сайте сообщила о приостановке всех турниров под ее эгидой из-за распространения коронавируса.

Такое решение было принято сегодня. Оно вступает в силу с 13 марта. Таким образом, будут прекращены соревнования в Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА.

Решение о возобновлении соревнований будет принято в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.