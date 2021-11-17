Пашутин — о поражении от «Тюрк Телеком»: «Хозяева играли грязно, и это сходило им с рук»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал поражение команды в Еврокубке от «Тюрк Телекома» (85:88).
«Сегодня хозяева нередко играли грязно, и это сходило им с рук... Но мы потерпели поражение в первую очередь потому, что не были готовы к жесткой борьбе к такому уровню контакта, — приводит слова тренера официальный сайт клуба. — Уступили потому, что элементарно не смогли дать отпор. Из положительного отмечу, что выиграли подбор — но, опять же, реализовать это преимущество не сумели. Забивать в жесткой контактной игре даже из-под кольца не удавалось».
Также Пашутин считает, что команда в концовке матча имела шанс на победу.
«После провальной первой четверти все-таки смогли перестроится, стали плотнее и жестче защищаться. Игра начала выравниваться. В концовке сравняли счет, имели шанс на победу, но не использовали его. Это поражение должно стать уроком. Сделаем выводы, проведем работу над ошибками и продолжим движение к намеченной цели», — добавил он.
Железнодорожники лидируют в группе А, одержав четыре победы в пяти матчах.
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