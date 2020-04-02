Чемпионат Греции будет завершен досрочно

Чемпионат Греции по баскетболу будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Решение было принято во время телеконференции между профсоюзом игроков Греческой лиги и владельцами команд, сообщает Eurohoops.

Окончательный вариант турнирной таблицы будет определен позднее.Ранее греческая лига была приостановлена до 31 марта.

Обе стороны договорились об отмене оставшейся части сезона, однако намерены провести еще одну телеконференцию с целью разрешить спор, касающийся понижения зарплат игроков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.