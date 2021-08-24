Красноярск примет квалификационный турнир Кубка ФИБА Европа
Директор баскетбольного клуба «Енисей» Владимир Петроковский сообщил, что Красноярск примет квалификационный турнир Кубка ФИБА Европа.
«Я рад, что город примет престижный международный турнир, а болельщики «Енисея» смогут поддержать команду на домашней арене. Мы приложим все усилия, чтобы провести турнир на высшем уровне», — цитирует Петроковского пресс-служба «Енисея».
Игровые дни квалификационного раунда — 28, 29 сентября и 1 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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