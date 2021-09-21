Чернышенко: «Россия готова организовать чемпионат Европы по баскетболу на высоком уровне»
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказал мнение, что Россия способна провести чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд 2025 года на самом высоком уровне.
В понедельник пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA) сообщила о том, что Россия направила официальную заявку на проведение турнира.
«Наше стремление стать одним из организаторов чемпионата Европы 2025 года — логичный этап в развитии отечественного баскетбола, — цитирует ТАСС Чернышенко. — Сборная СССР 14 раз становилась чемпионом Европы, что является лучшим показателем на континенте, а кубок Евробаскета назван именем Николая Семашко, долгое время возглавлявшего Федерацию баскетбола СССР, — сказал Чернышенко. — FIBA предстоит ответственная работа по рассмотрению заявок и инспектированию стран-кандидатов. Российская федерация баскетбола подготовила перспективную заявочную кампанию, которая основывается на успешном опыте проведения в России крупных спортивных мероприятий».
«В прошлый раз чемпионат Европы проходил в СССР в 1965 году, и при домашних трибунах победу праздновала отечественная сборная. Если спустя 60 лет турнир вернется в Россию, то, без сомнений, будет организован на высоком уровне. Для нас это отличная возможность популяризации данного вида спорта в России. Напомню, что по поручению президента мы должны обеспечить долю граждан, занимающихся массовым спортом, не ниже 70% к 2030 году».
На проведение турнира также претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы принять только групповой этап. Чемпионат Европы 2025 года запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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