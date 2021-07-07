Зеленский предложил Литве организовать совместный чемпионат Европы по баскетболу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве организовать совместный чемпионат Европы по баскетболу.
«Хотел бы предложить идею совместной организации Украиной и Литвой следующих чемпионатов Европы по баскетболу. Эта инициатива будет хорошим примером, как проводить вместе такие события мирового масштаба», — приводит ТАСС слова Зеленского.
Также украинский президент отметил значимость баскетбола в Литве и сопоставил ее с популярностью в Украине.
В 2015 году Украина отказалась проводить чемпионат Европы по баскетболу из-за нестабильной обстановки в стране. Турнир планировалось провести в шести городах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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