Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве организовать совместный чемпионат Европы по баскетболу.

«Хотел бы предложить идею совместной организации Украиной и Литвой следующих чемпионатов Европы по баскетболу. Эта инициатива будет хорошим примером, как проводить вместе такие события мирового масштаба», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Также украинский президент отметил значимость баскетбола в Литве и сопоставил ее с популярностью в Украине.

В 2015 году Украина отказалась проводить чемпионат Европы по баскетболу из-за нестабильной обстановки в стране. Турнир планировалось провести в шести городах.