Баскетбол
Чемпионат Европы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Мужчины
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат Европы

Зеленский предложил Литве организовать совместный чемпионат Европы по баскетболу

11:35
Теги:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве организовать совместный чемпионат Европы по баскетболу.

«Хотел бы предложить идею совместной организации Украиной и Литвой следующих чемпионатов Европы по баскетболу. Эта инициатива будет хорошим примером, как проводить вместе такие события мирового масштаба», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Также украинский президент отметил значимость баскетбола в Литве и сопоставил ее с популярностью в Украине.

В 2015 году Украина отказалась проводить чемпионат Европы по баскетболу из-за нестабильной обстановки в стране. Турнир планировалось провести в шести городах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11842387

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Каждый день бегает вокруг магазина с алкоголем». Как Александр Емельяненко снова перезапускает карьеру
Подробности трагедии в Абхазии, где мать и троих детей унесло в море
Кто и за что убил в Щелково полицейского 6 июля 2021 года
Двое полицейских ранены при стрельбе в Киеве
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
6
Офсайд