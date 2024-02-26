Франция победила Боснию, Сербия была сильнее Грузии в квалификации Евробаскета

Сборная Франции победила Боснию и Герцеговину во втором туре квалификации чемпионата Европы — 74:64.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Гершон Ябуселе (Франция).

Франция лидирует в группе E с 4 очками после двух матчей. Далее идут Босния и Герцеговина (3 очка), Хорватия (3) и Кипр (2).

Сербия обыграла Грузию в матче группы G — 76:63. У победителей больше всех очков набрал форвард Торнике Шенгелия — 19.

Греция победила Нидерланды в группе F — 74:72. Самым результативным игроком встречи стал защитник Василеос Толиопулос — 24 очка.

Чемпионат Европы пройдет с 27 августа по 14 сентября 2025 года в Латвии, Кипре, Польше и Финляндии.