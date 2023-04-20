В РФБ отреагировали на недопуск сборной России до отбора на Евробаскет-2025

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал недопуск сборной России до отборочного турнира Евробаскета-2025.

«Недопуск сборной России по баскетболу от ФИБА не стал для нас сюрпризом. После рекомендаций от МОК ни для кого это не может быть сюрпризом, что нас не допускают на международные соревнования. Это было ожидаемо. Но на наши планы это никак не влияет. У нас есть планы подготовки всех сборных, и мы будем по ним работать. Да, у нас было несколько планов, включая план действий при допуске на международные соревнования, но у нас есть и другой план, по которому работаем сейчас. Работа ведется, все в порядке», — приводит слова Дячка Sport24.

Жеребьевка отборочного турнира на чемпионат Европы 2025 года пройдет 25 апреля. В первую корзину посева попали сборные Хорватии, Болгарии, Румынии и Швейцарии, во вторую — Дании, Словакии, Австрии и Люксембурга, в третью — команды Косова, Норвегии, Ирландии и Албании.

Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет на Кипре, в Финляндии, Латвии и Польше.