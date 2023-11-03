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Сегодня, 16:05

Семен Антонов рассказал о своих чувствах, когда Блатт взял его на Евробаскет-2011

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Капитан ЦСКА Семен Антонов рассказал о своих первых приглашениях в национальную команду, с которой он выиграл бронзу Олимпийских игр-2012 и чемпионата Европы-2011.

— Когда Дэвид Блатт пригласил тебя в национальную команду из клуба суперлиги, а потом и вовсе включил в финальный список игроков на Евробаскет-2011 и Игры-2012. Что ты тогда почувствовал?

— Действительно, первое приглашение пришло, когда я выступал в Тамбове. Там был огромный расширенный состав сборников. Тем же летом я перешел в «Нижний Новгород», а на следующий год опять попал в расширенный список. Не скажу, что это второе приглашение было логичным, но я его ожидал. При этом я до последнего момента не верил и не планировал, что Дэвид возьмет меня на Евробаскет. Поэтому сложно описать словами, что я почувствовал. Блин, я же из Нижневартовска. Для меня это, наверное, большой повод гордиться своей семьей, первым тренером Алексеем Викторовичем Глухих.

— Это общие слова.

— Понимаю. Тогда можешь представить себе пятиэтажку небольшого города, а твои соседи по подъезду теперь смотрят тебя по ТВ. Это очень круто. Кто до этого знал Нижневартовск именно в плане баскетбола? Понятно, что у нас были серьезные боксеры, призеры и победители Олимпийских игр. Дзюдоистка Вера Москалюха, борцы, тхэквондисты. Но чтобы в игровой вид спорта парень добрался до сборной... Это было что-то новое.

На Играх-2020 в Токио серебро в составе волейбольной сборной выиграл уроженец Нижневартовска Артем Вольвич.

Семен Антонов. «Ездил на матчи по 22 часа на автобусе и ел в кафе для дальнобойщиков». Интервью нового капитана ЦСКА

Баскетбол
БК ЦСКА
Дэвид Блатт
Семен Антонов
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