Пермь подала заявку на проведение Евробаскета-2025

Пермь претендует на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Мы подали заявку на проведение чемпионата Европы 2025 года, и уже на следующей неделе нас посетит делегация ФИБА — цитирует Махонина ТАСС. — Посмотрим «Молот» (спорткомплекс — Прим. «СЭ»), посмотрим, наверное, территорию, где будет возводиться новый дворец спорта.

Строительство скоро должно начаться. Рассчитываем, что в феврале мы получим проект, вся необходимая денежная сумма на строительство, порядка 14 миллиардов рублей, уже собрана. Задача, чтобы к лету мы вышли на стройку — в июне и июле, и до 2025 года проект должен быть реализован".

Евробаскет-2025 запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них.