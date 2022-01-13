Баскетбол
Чемпионат Европы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Мужчины
Женщины
Главная
Баскетбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:59

Пермь подала заявку на проведение Евробаскета-2025

Евгений Петров
Корреспондент

Пермь претендует на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Мы подали заявку на проведение чемпионата Европы 2025 года, и уже на следующей неделе нас посетит делегация ФИБА — цитирует Махонина ТАСС. — Посмотрим «Молот» (спорткомплекс — Прим. «СЭ»), посмотрим, наверное, территорию, где будет возводиться новый дворец спорта.

Строительство скоро должно начаться. Рассчитываем, что в феврале мы получим проект, вся необходимая денежная сумма на строительство, порядка 14 миллиардов рублей, уже собрана. Задача, чтобы к лету мы вышли на стройку — в июне и июле, и до 2025 года проект должен быть реализован".

Евробаскет-2025 запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них.

Источник: https://tass.ru/sport/13421891
0
Читайте также
В Америке выбрали топ-100 главных людей мирового хоккея. Жертва секс-насилия влиятельнее Овечкина и Ротенберга
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышенко: «Россия готова организовать чемпионат Европы по баскетболу на высоком уровне»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости