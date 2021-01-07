«Золотой дождь» снова идет в «Ерофее»

В Рождество хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо» разыграли Суперкубок России.

Получив в 2013 году великолепный крытый ледовый дворец «Ерофей», Хабаровск приучился и по-хорошему привык к событиям глобального масштаба. Судите сами: три финала чемпионата России и два — Кубка страны, два матча за Суперкубок и, конечно, блестяще организованные мировые форумы среди мужских сборных в 2015 и 2018 годах. Пожалуй, ни одному городу на русскохоккейной карте нашей страны подобное и не снилось! Посему и по хоккею с приставкой «супер» на Дальнем Востоке уже прилично заскучали. Как нельзя кстати столица края подала заявку на проведение матча за самый молодой трофей в российской истории хоккея с мячом, разыгрываемый с 2013 года. Еще более желанным оказался лишь возврат болельщиков на трибуны в условиях пандемии — и аккурат перед Новым годом в Хабаровском крае разрешили допуск 30 процентов зрителей.

Счастливые ритуалы «Ерофея»

Сомневаться в том, что в «Ерофее» 7 января соберутся санкционированные три тысячи, мог только отпетый скептик! Билеты на матч за Суперкубок на сайте арены раскупили за считанные часы, и, несмотря на перенос игры из-за COVID-19 с 1 ноября, свои «проходки» в кассу вернули единицы. За неделю до Рождества свободных билетов не осталось просто физически, и зритель поехал на окраину Хабаровска даже в суровые предкрещенские минус 28. Разогреться в комфортной крытой арене можно было у знаменитого бронзового конька, который болельщики СКА уже не первый год натирают на удачу. Или... купить хот-дог. Да не простой, а — как шутят в «Ерофее» — священный!

— Однажды к нам пришла женщина со словами возмущения о пропаже палатки, продающей в подтрибунном фойе хот-доги, — делится перед матчем одна из сотрудниц стадиона. — Мы постарались успокоить ее, сказав, что точка просто переехала на другую сторону. Но дама заявила, что уже не первый год совершает ритуал: перед матчем «СКА-Нефтяника» покупает блюдо в определенном месте, и команда неизменно выигрывает. И нарушать примету никак нельзя...

22 матча «Динамо» без поражений

На льду же было предсказуемо не до хлеба насущного — встречались два действующих чемпиона России. Хабаровчане, уступив «Динамо» в финале Кубка России 11 октября (1:5), эмоционально жаждали реванша в родных стенах, а ведь москвичи в этом сезоне еще вообще не проигрывали ни разу! 21 победа в 22 матчах и единственная ничья — как раз здесь, в «Ерофее» (4:4).

Выводы «СКА-Нефтяника» из ульяновского фиаско видны уже на стартовой прямой: хозяева включаются с первых секунд, а на 7-й минуте Антипов шикарно по-бильярдному заряжает с углового — 1:0. Гости отыгрываются за счет не менее точного удара Бефуса в дальний угол, а затем упускают два вернейших момента. Но дальневосточники вновь показывают зубы — оперативен на добивании Рязанцев, а пропускавший осенний кубковый финал Шардаков по-кошачьи плетет армейские кружева в центре поля. Его то и дело встречают по 2-3 динамовца, но игра «СКА-Нефтяника» со своим лидером куда цельнее, чем без него. На последней минуте тайма взрывается абсолютно незаметный доселе Бондаренко, накрутивший пятерых москвичей, — Черных успевает нивелировать пространство и лишить Артема фамилии на табло.

Первый трофей Хандаева

У «Динамо» же абсолютно растворяются в армейских тисках два лучших бомбардира — Филиппов и Тарасов. Оборона хозяев отнюдь не безгрешна, но за счет неистовой самоотдачи и зашкаливающего желания успевает-таки за быстрыми соперниками, а где не хватает армейского пыла — ловит кураж и феерит вратарь Каменев. Подуставшего Шардакова на короткой дистанции разгона атак сменяет молодой Торгонский, ворвавшийся в штрафную, а затем динамовцы фолят уже на самом «джокере». 12-метровую дуэль эмоций у Викулина Черных выигрывает, а вот финн Мяяття, ни разу за полгода не подходивший к «точке», пару минут спустя бьет сильно и хладнокровно — 3:1. «Исполнять пенальти меня отправил Юра Шардаков, — разооткровенничается Туомас после игры. — Я подумал: окей, почему нет?»

На 72-й минуте Евгений Иванушкин идет ва-банк, беря тайм-аут, и лучший в составе гостей, Бефус, реализует двойное большинство гостей, зажигая луч надежды. Но в последней, захлестывающей, эмоциональной десятиминутке нервы железнее у «СКА-Нефтяника». Вдохновленные трибунами армейцы, наконец, забивают с игры: оказавшийся на передовой либеро Викулин реабилитируется за промах с пенальти и оформляет пятый для Хабаровска Суперкубок в истории! Для Василия Грановского, выигрывавшего его еще с «Динамо» в 2013 году, он, кстати, уже шестой, и капитан хозяев — фактически армейский Данис Зарипов. А для наставника дальневосточников Ильяса Хандаева, рискнувшего осенью перебраться на Восток, — первый в клубной тренерской карьере. Но главное — под сводами «Ерофея» снова идет «золотой дождь» из конфетти. В Хабаровске по нему очень скучали!

Суперкубок России 2020/2021

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 Антипов, 7', 1:1 Бефус, 10', 2:1 Рязанцев, 24', 3:1 Мяяття, 58' (с пенальти), 3:2 Бефус, 76', 4:2 Викулин, 85'.

Вратари: Каменев — Черных