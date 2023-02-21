«Кузбасс» победил «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
«Кузбасс» 21 февраля победил «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Команда из Кемерово на своем льду одержала победу со счетом 4:1.
«Кузбасс» набрал 66 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Водник» занимает третью строчку, имея в активе 59 очков.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Енисей (Красноярск) — Старт (Нижегородская область) — 11:3 (2:0)
21 февраля.
Волга (Ульяновск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 7:6 (2:3)
21 февраля.
Кузбасс (Кемерово) — Водник (Архангельск) — 4:1 (3:1)
21 февраля.
Сибсельмаш (Новосибирск) — Мурман (Мурманск) — 5:4 (3:0)
21 февраля.
Кировец (Уфа) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 4:4 (2:2)
21 февраля.
Родина (Киров) — Динамо (Москва) — 2:8 (0:5)
21 февраля.
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