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Сегодня, 08:15

Доминирование Ферстаппена скоро закончится? Гонка в Бразилии может стать предпоследней в сезоне

Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
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Болид Макса Ферстаппена.
Фото Global Look Press
Макс рискует недосчитаться еще одной победы из-за политики.

На фоне минимальной интриги и давно решенного вопроса с чемпионством основной поток новостей из мира «Формулы-1» под конец сезона свелся к разнообразным слухам, чей градус, похоже, растет пропорционально уровню скуки на трассе. Так, накануне уик-энда «королевской серии» в Бразилии в гоночном сообществе начали распространяться самые удивительные инсайды — от возможности досрочного окончания чемпионата до готовящейся рокировки в «Ред Булл» с неожиданным кандидатом вместо Серхио Переса. Впрочем, обо всем по порядку.

Финал ближе, чем кажется

В последний день перед началом «Гран-при Сан-Паулу» громом среди ясного неба прозвучали сообщения журналистов из паддока о том, что сезон-2023 завершится несколько раньше, чем планировалось. Вслед за отмененным из-за наводнения этапом в итальянской Имоле без «Формулы-1» в этом году якобы рискует остаться Абу-Даби, где с 2014 года традиционно проходит финал чемпионата. Причина ожидаема и выходит за рамки автоспорта. После обострения на Ближнем Востоке проводить соревнования на фоне боевых действий стало небезопасным, а МИД Великобритании — государства, где базируется большинство команд, — вовсе выдал официальное предостережение от поездок в регион.

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Дошло до того, что спустя несколько часов новость пришлось опровергать представителям «Формулы-1». С их слов, «Гран-при» все же состоится, а до участников уже была доведена вся необходимая информация. К слову, британские дипломаты практически каждый год советуют воздержаться от поездок в Бахрейн, что не мешает «королевской серии» проводить свой этап и даже предсезонные тесты в этой ближневосточной стране. Наконец, еще свежи воспоминания о прошлогоднем «Гран-при Саудовской Аравии», которое состоялось под аккомпанемент ракетных обстрелов из соседнего Йемена. Все-таки в случае с арабскими партнерами «Формула-1» старается проявлять максимальную благосклонность, чего не скажешь, например, о российских промоутерах, которым до сих пор не вернули взносы за отмененную гонку в Сочи.

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.
Фернандо Алонсо.
Фото AFP

Пресса «нашла» новую замену Пересу

Другой «сенсацией» от скучающей гоночной прессы стал слух о том, что место Серхио Переса в «Ред Булл» со следующего сезона займет Фернандо Алонсо. Оказывается, разочарованный провалом «Астон Мартин» во второй половине сезона, испанский чемпион уже договорился о переходе в сильнейшую команду пелотона. При этом контракт Переса допускает досрочное расторжение в случае, если мексиканец будет значительно уступать Максу Ферстаппену в чемпионате. Эту занимательную историю выдал в качестве инсайда один британский журналист, только чтобы в тот же день быть опровергнутым другим британским журналистом.

Объективных причин звать Алонсо вместе с его скандальным нравом на место Чеко, а также Даниэля Риккардо и Лиама Лоусона, стоящих в очереди в старшую команду, у «Ред Булл» действительно нет. И даже доктор Гельмут Марко, известный своими непредсказуемыми перестановками, предпочтет в данном случае работать с пилотами из системы, которых можно тасовать как карты благодаря жестким контрактам, вместо того чтобы нанимать недешевого и ядовитого в своих высказываниях Фернандо.

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К тому же у Переса все еще остается целых три (или уже две) гонки, чтобы окончательно заткнуть за пояс всех скептиков. Правда, по собственному признанию мексиканца, его напарник каждый уик-энд и каждую сессию выкладывается на все сто процентов, что вкупе с машиной делает Ферстаппена недосягаемым. Убедиться в этом тезисе можно будет как раз в Сан-Паулу, где первые два дня во время квалификации и спринта над трассой будут идти дожди, а Льюис Хэмилтон (на ускорившемся после недавних обновлений «Мерседесе») и оба «Макларена» в очередной раз постараются догнать доминирующего Макса.

Расписание «Гран-при Сан-Паулу»
3 ноября
17.30 — свободная практика
21.00 — квалификация
4 ноября
17.00 — квалификация спринт-гонки
21.30 — спринт-гонка
5 ноября
20.00 — гонка

«Интерлагос»
Длина трассы — 4309 метров
Количество кругов — 71
Дистанция гонки — 305,879 км

Формула-1
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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