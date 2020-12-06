Перес прорывается с последнего места к победе! Драма «Мерседесов» в Бахрейне

Джордж Расселл должен был побеждать, но «Мерседес» испортил гонку своему дебютанту

«Гран-при Сахира»

1. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1:31.15,114

2. Эстебан Окон (Франция, Renault) — отставание 10,518

3. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 11,869

4. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 12,580

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 13,330

6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 13,842

7. Даниил Квят (Россия, Alpha Tauri) — 14,534

8. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 15,389

9. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 18,556

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 19,541

11. Пьер Гасли (Франция, Alpha Tauri) — 20,527

12. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 22,611

13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 24,111

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 26,153

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 32,370

16. Джек Эйткен (Великобритания, Williams) — 33,674

17. Пьетро Фиттипальди (Бразилия, Haas) — 36,858

Не финишировали: Николас Латифи (Канада, Williams), Макс Ферстаппен (Голландия, RedBull), Шарль Леклер (Монако, Ferrari).

Шикарная вторая гонка в Бахрейне вновь подарила удивительный подиум. Серхио Перес не уйдет из «королевского класса» без победы, а Эстебан Окон впервые в карьере попал в топ-3. Однако стоит сказать спасибо за такое сумасшествие «Мерседесу», который не только превратил гонку Боттаса в кошмар, но и лишил победы своего дебютанта.

Радость Квята в квалификации

Необычная конфигурация трассы, дебюты некоторых гонщиков и отсутствие семикратного чемпиона мира в пелотоне вызвали необычайный ажиотаж перед «Гран-при Сахира». Результаты пятничных тренировок лишь добавили интриг. Джорджу Расселлу, который заменял в «Мерседесе» заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона, не потребовалось много времени для адаптации в чемпионской команде. Британец с ходу возглавил обе пятничные практики, чем поставил в неловкое положение опытного напарника по команде. Валттери Боттас все же взял свое в субботу, но Расселл снова затмил финна. Босс «Мерседеса» Тото Вольф поставил Джорджу цель — квалифицироваться хотя бы в шестерке, но британец с лихвой перевыполнил план. Расселл показал второй результат, отстав от Боттаса лишь на 0,026 секунды. Валттери особо не радовался своей скромной победе в субботу, ведь его главная битва — в воскресенье.

Тройку на старте привычно замкнул Ферстаппен. Даниил Квят также стал героем субботы. Россиянин второй раз подряд вышел в третий сегмент и там показал шестое время, опередив своего напарника Пьера Гасли. Квят давно не радовал столь сильными выступлениями в квалификациях, поэтому такой оптимизм перед гонкой казался столь забытым чувством. Воскресный финиш в пятерке стал бы отличным завершением еще одной российской истории в «Формуле-1».

Леклер выбивает Ферстаппена из гонки

Старт второй гонки в Бахрейне не обошелся без серьезного инцидента. К счастью, столкновение Переса и Леклера не выглядело так жутко, как авария Грожана недельной давности, однако этот эпизод выбил из гонки претендента на победу Макса Ферстаппена. Все началось с очередного провального старта Боттаса. Расселл ловко перехватил лидерство, а Валттери еле удержался на второй позиции. Резвые Ферстаппен, Перес и Леклер собирались обогнать финна, но сами себе устроили проблемы. Шарль не поделил поворот с Чеко и столкнулся с мексиканцем. Макс толком не смог объехать «Феррари» с «Рейсинг Пойнт» и врезался в стену. Леклер и Ферстаппен прекратили свое выступление на «Сахире», а болид Переса не сломался. Мексиканец поехал в боксы и откатился в конец пелотона.

За пейс-каром Джордж Расселл продолжал удерживать лидерство. Боттас на рестарте планировал вернуть утраченную позицию, но пилоты позади него также готовились к борьбе. В итоге Валттери так и не смог провести вразумительный обгон на Джорджа. Более того, финн попал под огонь атак Сайнса. «Макларен» уж было прошел Боттаса, но ошибка Карлоса вернула все на свои места.

Перес выходит в лидеры гонки

После рестарта именно Серхио Перес стал самым заметным гонщиком в гонке. Мексиканец прошивал пелотон, и его красивые обгоны стали украшением гонки на «Сахире». Несмотря на стартовый инцидент, Чеко все равно претендовал на самые высокие позиции. Перес проводит свой лучший сезон, так что завершение карьеры после таких выступлений станет очередной грустной историей в «Формуле-1». Даниил Квят также не затерялся в первой части гонки в Бахрейне. Россиянин не провалил старт и уверенно держался в пятерке. Благодаря раннему пит-стопу Даниил оказался впереди Риккьярдо и отбивался от атак австралийца. Двухсекундный отрыв до Сайнса позволял помечтать Квяту даже о подиуме, но события второй половины гонки изменили пелотон до неузнаваемости.

Проблемы «Уильямсов» вызвали виртуальный, а затем и настоящий пейс-кар. В это время командный мостик «Мерседеса» принял странное решение. Расселл уверенно лидировал, но задел перед Боттасом не был большим. «Серебряные стрелы» одновременно зазвали обоих своих гонщиков в боксы. Джорджа сумели быстро обслужить, а Боттас потерял кучу времени из-за неразберихи с шинами. Немецкая команда суматошно перебирала все покрышки, пока не подобрала нужные для Валттери. Более того, оказалось, что Расселл находился не на тех шинах, и «Мерседес» снова зазвал британца на пит-стоп. Таким образом, лидерами гонки стали Перес, Окон и Стролл. Боттас с Расселлом находились прямо за ними и готовились к быстрому прорыву, но вновь все пошло не по плану.

Драма Расселла на финише

Валттери сразу после рестарта перестал претендовать на победу. Финн жаловался на покрышки и пропустил многих соперников. Как и неделю назад, Боттас завершил заезд лишь восьмым. Новый провал Валттери еще больше портит его карьеру и делает будущее в «Мерседесе» туманным. Пилот другого черного болида гнался за своей первой победе в карьере. Идя на смелые обгоны и проходя соперников в красивом стиле, дебютант должен был завершить гонку на вершине. Но красивая история завершилась кошмаром для Расселла. Джордж получил прокол, поехал в боксы и на финише добрался только до девятой строчки. Такие первые очки в сезоне Расселла не принесли ему ничего, кроме грусти.

В итоге Серхио Перес выиграл хаотичный «Гран-при Сахира». Потрясающий результат мексиканца точно повлияет на решение «Ред Булла» о будущем напарнике Макса Ферстаппена. Подиум же замкнули Эстебан Окон и Ленс Стролл, для которых такой результат тоже стал пределом всех мечтаний. При определенной доле везения Даниил Квят мог оказаться на подиуме, но несвоевременные пейскары испортили гонку россиянина, и Даниил закончил гонку седьмым.

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 332. 2. Валттери Боттас — 205. 3. Макс Ферстаппен — 189. 4. Серхио Перес — 125. 5. Даниэл Риккьярдо — 112. 6. Шарль Леклер — 98. 7. Карлос Сайнс — 97. 8. Александр Албон — 93. 9. Ландо Норрис — 87. 10. Ленс Стролл — 74. 11. Пьер Гасли — 71. 12. Эстебан Окон — 60. 13. Себастьян Феттель — 33. 14. Даниил Квят — 32. 15. Нико Хюлькенберг — 10. 16. Антонио Джовинацци — 4. 17. Кими Райкконен — 4. 18. Джордж Расселл — 3. 19. Ромен Грожан — 2. 20. Кевин Магнуссен — 1. 21. Николас Латифи — 0. 22. Пьетро Фиттипальди — 0. 23. Джек Эйткен — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 540. 2. Red Bull — 282. 3. Racing Point — 194. 4. McLaren — 184. 5. Renault — 172. 6. Ferrari — 131. 7. AlphaTauri — 103. 8. AlfaRomeo — 8. 9. Haas — 3. 10. Williams — 0.