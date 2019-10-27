Жак Вильнев: «Ферстаппен подал плохой пример»

Чемпион мира 1997 года в «Формуле-1» Жак Вильнев раскритиковал пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена после квалификации «Гран-при Мексики». Голландец установил лучший результат, но не сбросил скорость в режиме желтых флагов, за что был лишен трех позиций на старте гонки.

— Я думаю, что он подал плохой пример, — цитирует F1i Вильнева. — Он смог взять первое место и не подумал, что поступил не слишком умно. Стюарды вынуждены были наказать его, потому что это плохой прецедент, который навредил бы «Формуле-1». Он сказал, что ситуация была безопасной, но пилот никогда не должен решать этого. За поворотом может быть то, о чем он не знает. Он может получить прокол или врезаться в кого-то, или сломать крыло или подвеску, что приведет к аварии. Это не оправдание. Если есть флаг на трассе, значит, надо ему следовать. Это главное правило.