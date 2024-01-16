Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:10

Зак Браун: «Продление соглашения с Норрисом — приоритет «Макларен»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Макларен» Зак Браун сообщил, что команда работает над заключением нового соглашения с британским пилотом Ландо Норрисом.

«Это наш следующий приоритет. Ландо — гонщик, которого все хотят видеть на своем пит-лейне. Конечно, три другие большие команды, вероятно, не имеют представления о составе своих гонщиков после 2025 года. И я думаю, что с учетом того, как выступил Норрис, он первый в списке кандидатов для этих команд. Но я считаю, что у нас с Ландо все в порядке. Ему очень комфортно в этой среде с нынешним партнером по команде», — приводит CRASH слова Брауна.

Норрис дебютировал в «Формуле-1» в 2019 году. Всего в чемпионате мира по кольцевым автогонкам на его счету 1 поул и 13 подиумов. В сезоне-2023 24-летний британец набрал 205 очков и занял 5-е место в личном зачете пилотов. Нынешнее соглашение Норриса с «Макларен» рассчитано до конца 2025 года.

Источник: https://www.crash.net/f1/news/1043419/1/new-norris-f1-deal-next-priority-mclaren-brown
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
0
Читайте также
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво
ВС РФ заняли позиции и взяли в плен боевиков ВСУ на купянском направлении
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА
«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию
В «Рустехдроне» сообщили о ковровых бомбардировках позиций ВСУ дронами «Инферно»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиастри считает, что сохранение ясного ума является ключом к успеху в «Формуле-1»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости