Зак Браун: «Продление соглашения с Норрисом — приоритет «Макларен»

Генеральный директор «Макларен» Зак Браун сообщил, что команда работает над заключением нового соглашения с британским пилотом Ландо Норрисом.

«Это наш следующий приоритет. Ландо — гонщик, которого все хотят видеть на своем пит-лейне. Конечно, три другие большие команды, вероятно, не имеют представления о составе своих гонщиков после 2025 года. И я думаю, что с учетом того, как выступил Норрис, он первый в списке кандидатов для этих команд. Но я считаю, что у нас с Ландо все в порядке. Ему очень комфортно в этой среде с нынешним партнером по команде», — приводит CRASH слова Брауна.

Норрис дебютировал в «Формуле-1» в 2019 году. Всего в чемпионате мира по кольцевым автогонкам на его счету 1 поул и 13 подиумов. В сезоне-2023 24-летний британец набрал 205 очков и занял 5-е место в личном зачете пилотов. Нынешнее соглашение Норриса с «Макларен» рассчитано до конца 2025 года.