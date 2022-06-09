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Сегодня, 20:10

Вольфф поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Азербайджана»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Азербайджана».

«Мы отправляемся в Баку обновленными после суматошного уик-энда в Монако. Мы набрали хорошие очки, но в этот уик-энд нужно добиться большего, и нужно использовать каждую возможность, чтобы остаться в борьбе за титул. В Баку часто происходят забавные и сумасшедшие события, а расположение трассы создает хорошие возможности для гонок. Посмотрим, оправдает ли она свою репутацию в эти выходные», — приводит слова Вольффа RacingNews365.

«Гран-при Азербайджана» пройдет с 10 по 12 июня в Баку .

Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел занимает четвертое место в личном зачете, имея на счету 84 очка. Его сокомандник Льюис Хэмилтон находится на шестой позиции (50 очков).

Источник: https://racingnews365.com/wolff-mercedes-must-maximise-in-baku-to-stay-in-the-fight
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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