Вольфф поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Азербайджана»

Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Азербайджана».

«Мы отправляемся в Баку обновленными после суматошного уик-энда в Монако. Мы набрали хорошие очки, но в этот уик-энд нужно добиться большего, и нужно использовать каждую возможность, чтобы остаться в борьбе за титул. В Баку часто происходят забавные и сумасшедшие события, а расположение трассы создает хорошие возможности для гонок. Посмотрим, оправдает ли она свою репутацию в эти выходные», — приводит слова Вольффа RacingNews365.

«Гран-при Азербайджана» пройдет с 10 по 12 июня в Баку .

Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел занимает четвертое место в личном зачете, имея на счету 84 очка. Его сокомандник Льюис Хэмилтон находится на шестой позиции (50 очков).