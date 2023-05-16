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16 мая, 09:35

В «Росгонках» ответили, вернула ли «Формула-1» деньги за отмененный «Гран-при России»

Алина Савинова
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Гендиректор компании — промоутера «Гран-при России» «Формулы-1» «Росгонки» Алексей Титов ответил на вопрос, что сейчас с деньгами, которые были заплачены «Ф-1» в качестве промоутерского взноса за проведение этапа 2022 года.

«Деньги пока не вернули, мы ждем. Никаких судов нет: они сами признают факт долга. Там есть ряд объективных юридических проблем. В данном конкретном случае я бы не сказал, что «Формула-1» ведет себя как-то некрасиво или неприлично. Есть набор сложностей, которые мы планово пытаемся преодолеть. Это занимает чуть больше времени, чем хотелось бы. Это вопрос текущей санкционной политики США: должны быть выданы определенные разрешения, а они выдаются хаотично, нестандартно, вне каких-то очевидных правил. Речь идет о лицензиях OFAC, OFSI, а мы даже связаться с этими организациями не можем: они просто с нами не общаются, потому что мы русские, и все», — приводит «Чемпионат» слова Титова.

В марте 2022 года «Формула-1» разорвала контракт с промоутером «Гран-при России», который был рассчитан до 2025 года. Этап в Сочи был запланирован на сентябрь 2022-го.

Источник: https://www.championat.com/auto/news-5104027-v-rosgonkah-rasskazali-vernula-li-formula-1-dengi-za-otmenyonnyj-gran-pri-rossii.html
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