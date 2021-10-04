В «Мерседесе» допустили замену мотора на машине Хэмилтона в Турции
20:47
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что команда изучает возможность поставить новый двигатель на машину Льюиса Хэмилтона в ближайший уик-энд.
«Такое возможно, — ответил Тото на вопрос, ждет ли Хэмилтона замена элементов силовой установки на «Гран-при Турции». — Однако мы еще не приняли окончательное решение, на каком этапе и как поменяем двигатель», — сказал Вольфф в интервью Sky Sports.
Ранее в команде говорили, что у семикратного чемпиона есть возможность завершить чемпионат-2022 с использованием всего трех силовых установок, однако позже появились сомнения в надежности и предположения о необходимости новых замен.
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