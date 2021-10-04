ФИА отклонила запрос «Ред Булл» относительно возможно нелегальной конструкции двигателя «Мерседеса»
16:15
ФИА отклонила запрос «Ред Булл», поданный в Федерацию в связи с сомнениями «Ред Булл» относительно законности конструкции мотора «Мерседес», сообщает Auto-Motor und Sport.
Соответствующий запрос был подан в ФИА около месяца назад, а подозрения у «Ред Булл» вызывала работа мотора «Мерседеса» в фазе разгона.
Тем не менее, по словам источника в «Ред Булл», ФИА ответила отказом на запрос проведения расследования.
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