ФИА отклонила запрос «Ред Булл» относительно возможно нелегальной конструкции двигателя «Мерседеса»

ФИА отклонила запрос «Ред Булл», поданный в Федерацию в связи с сомнениями «Ред Булл» относительно законности конструкции мотора «Мерседес», сообщает Auto-Motor und Sport.

Соответствующий запрос был подан в ФИА около месяца назад, а подозрения у «Ред Булл» вызывала работа мотора «Мерседеса» в фазе разгона.

Тем не менее, по словам источника в «Ред Булл», ФИА ответила отказом на запрос проведения расследования.