Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

ФИА отклонила запрос «Ред Булл» относительно возможно нелегальной конструкции двигателя «Мерседеса»

16:15
Теги:

ФИА отклонила запрос «Ред Булл», поданный в Федерацию в связи с сомнениями «Ред Булл» относительно законности конструкции мотора «Мерседес», сообщает Auto-Motor und Sport.

Соответствующий запрос был подан в ФИА около месяца назад, а подозрения у «Ред Булл» вызывала работа мотора «Мерседеса» в фазе разгона.

Тем не менее, по словам источника в «Ред Булл», ФИА ответила отказом на запрос проведения расследования.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Сумасшедший тур! «Зенит» уступил «Сочи», но конкуренты коронуют Питер своими руками
Португалия обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по мини-футболу
Смородская жестко отреагировала на возможный уход Николича: «Разрушают «Локомотив»
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
10 актеров, которые сильно похудели
vs
0
Офсайд