В «Мерседес» заявили, что Хэмилтон закончит карьеру в немецкой команде
Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон завершит карьеру в составе «серебряных стрел».
«Конечно, это последняя команда Льюиса. Нет места лучше, чем «Мерседес». Мы уверены, что Хэмилтон будет продолжать с нами. Наш симбиоз отлично работает, мы добились многого вместе. Текущая ситуация указывает на то, что мы продолжим сотрудничество», — приводит Sueddeutshe Zeitung слова Вольффа.
Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. 36-летний британец выиграл 6 чемпионских титулов в составе команды. Нынешний контракт пилота с «серебряными стрелами» действует до конца сезона-2021.
Дополнительная информация:
https://www.sueddeutsche.de/sport/motorsport-teamchef-wolff-mercedes-wird-hamiltons-letztes-team-sein-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210417-99-247123
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю