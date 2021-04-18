Мазепин и еще 9 гонщиков «Формулы-1» не стали вставать на колено перед гонкой в Имоле
15:53
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин и еще 9 пилотов «Формулы-1» не встали на колено перед стартом «Гран-при Эмилии-Романьи».
Пилоты «Формулы-1» перед гонками принимают участие в акции, направленной на борьбу с расизмом и неравноправием.
Гонка «Гран-при Эмилии-Романьи» состоится сегодня, 18 апреля. Начало — в 16.00 (мск).
10
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю