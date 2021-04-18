Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Мазепин и еще 9 гонщиков «Формулы-1» не стали вставать на колено перед гонкой в Имоле

15:53
Гонщики «Формулы-1» перед стартом «Гран-при Эмилии-Романьи». Фото Sky Sports
Гонщики «Формулы-1» перед стартом «Гран-при Эмилии-Романьи». Фото Sky Sports
Теги:

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин и еще 9 пилотов «Формулы-1» не встали на колено перед стартом «Гран-при Эмилии-Романьи».

Пилоты «Формулы-1» перед гонками принимают участие в акции, направленной на борьбу с расизмом и неравноправием.

Гонка «Гран-при Эмилии-Романьи» состоится сегодня, 18 апреля. Начало — в 16.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд