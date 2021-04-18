Мазепин и еще 9 гонщиков «Формулы-1» не стали вставать на колено перед гонкой в Имоле

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин и еще 9 пилотов «Формулы-1» не встали на колено перед стартом «Гран-при Эмилии-Романьи».

Пилоты «Формулы-1» перед гонками принимают участие в акции, направленной на борьбу с расизмом и неравноправием.

Гонка «Гран-при Эмилии-Романьи» состоится сегодня, 18 апреля. Начало — в 16.00 (мск).