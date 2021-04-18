Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Формула-1» подписала контракт о проведении «Гран-при Майами» на 10 лет

14:04
«Гран-при в Майами». Фото Twitter
«Гран-при в Майами». Фото Twitter

Майами в 2022 году примет этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», сообщает пресс-служба организации.

Контракт о проведении «Гран-при в Майами» заключен на 10 лет. Гонки в 2022 году пройдут на городской трассе, центром которой станет стадион Hard Rock Stadium. На трассе гонщиков будут ожидать 19 поворотов, ее протяженность составит 5,41 км.

С 2008 по 2011 годы Гран-при не проводились в США, так как не был продлен договор с автодромом «Индианаполис».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд