«Формула-1» подписала контракт о проведении «Гран-при Майами» на 10 лет

Майами в 2022 году примет этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», сообщает пресс-служба организации.

Two signatures, 10 years of racing in Miami ??



Tom Garfinkel, Managing Partner of the new Miami Grand Prix, and Stefano Domenicali, CEO of Formula 1 make it official!#MiamiGP #F1 @f1miami pic.twitter.com/sC1w43kp7J — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

Контракт о проведении «Гран-при в Майами» заключен на 10 лет. Гонки в 2022 году пройдут на городской трассе, центром которой станет стадион Hard Rock Stadium. На трассе гонщиков будут ожидать 19 поворотов, ее протяженность составит 5,41 км.

?? 19 corners

? 5.41km

? 3 potential DRS zones

? 320 km/h top speed



Introducing the new @f1miami circuit, around the iconic @HardRockStadium ?#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/nsJawzpIL2 — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

С 2008 по 2011 годы Гран-при не проводились в США, так как не был продлен договор с автодромом «Индианаполис».