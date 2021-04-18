«Формула-1» подписала контракт о проведении «Гран-при Майами» на 10 лет
14:04
Майами в 2022 году примет этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», сообщает пресс-служба организации.
Контракт о проведении «Гран-при в Майами» заключен на 10 лет. Гонки в 2022 году пройдут на городской трассе, центром которой станет стадион Hard Rock Stadium. На трассе гонщиков будут ожидать 19 поворотов, ее протяженность составит 5,41 км.
С 2008 по 2011 годы Гран-при не проводились в США, так как не был продлен договор с автодромом «Индианаполис».
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