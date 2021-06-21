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В «Хаасе» прокомментировали недовольство Шумахера действиями Мазепина

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Гюнтер Штайнер. Фото «Хаас»
Гюнтер Штайнер. Фото «Хаас»
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Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, что он думает о противостоянии Мика Шумахера и Никиты Мазепина.

Ранее немецкий гонщик подверг критике действия напарника по команде на старте гонки. Россиянин атаковал и обогнал Шумахера, который был вынужден проехать по обочине трассы.

«Сегодня был именно такой день, финишировали все 20 машин, так что мы оказались на 19-м и 20-м местах, — цитирует Штайнера Autosport 20 июня. — Мы прогрессируем, разрыв между нашими пилотами сокращается, так что временами все выходит из-под контроля. Такое случается, когда они на подобных позициях.

Нам нужно сделать лучшую машину, мы это понимаем. Но мы многому научились, а обе наши машины вернулись в боксы целыми и невредимыми. К сожалению, сегодня не было возможности для более высокого результата».

Шумахер занял 19-е место в гонке на «Гран-при Франции». Мазепин на последней, 20-й позиции.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/70533-gyunter-shtayner-vremenami-vsyo-vyhodit-iz-pod-kontrolya

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