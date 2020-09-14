Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

В «Формуле-1» недовольны постоянными акциями Хэмилтона

14:02
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram.
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram.
Теги:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перед «Гран-при Тосканы» провел очередную акцию против притеснений на расовой почве. Он надел футболку с надписью «Арестуйте полицейских, убивших Брионну Тэйлор».

Как сообщает Daily Mail, по мнению ряда ключевых фигур в «Формуле-1», британец «перешагнул черту», так как расследование в отношении полицейских еще продолжается.

В «Королевских гонках» запрещено декларировать любые политические заявления. И если призыв британца признают таковым, он, скорее всего, получит штраф. ФИА уже начала проверку по данному факту.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир