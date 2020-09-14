В «Формуле-1» недовольны постоянными акциями Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перед «Гран-при Тосканы» провел очередную акцию против притеснений на расовой почве. Он надел футболку с надписью «Арестуйте полицейских, убивших Брионну Тэйлор».

Как сообщает Daily Mail, по мнению ряда ключевых фигур в «Формуле-1», британец «перешагнул черту», так как расследование в отношении полицейских еще продолжается.

В «Королевских гонках» запрещено декларировать любые политические заявления. И если призыв британца признают таковым, он, скорее всего, получит штраф. ФИА уже начала проверку по данному факту.