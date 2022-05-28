В «Формуле-1» могут ввести потолок зарплат пилотов

В «Формуле-1» могут добавить к существующему с прошлого сезона лимиту бюджетов команд потолок зарплат пилотов, сообщает De Telgraaf.

По информации источника, такую идею недавно подали несколько руководителей гоночных коллективов.

Отмечается, что организаторы считают, что данная мера может позволить еще больше сократить расходы команд «Формулы-1».

При этом, «Ред Булл» и пилот команды Макс Ферстаппен выступают против инициативы, что значительно понижает шансы на ее реализацию.

По итогам прошлого сезона «Формулы-1» La Gazzetta Dello Sport опубликовало список приблизительных зарплат пилотов. Рейтинг возглавлял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (45 миллионов долларов). На втором месте располагался нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (40 миллионов долларов). Третью позицию делят австралиец Даниэль Риккьярдо из «Макларена», немец Себастьян Феттель из «Астон Мартина» и монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (по 15 миллионов долларов).