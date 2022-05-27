Леклер подвел итоги пятничных практик «Гран-при Монако»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных практик «Гран-при Монако».

«В первой практике все прошло не так уж хорошо, во второй все было лучше. Но я правда думаю, что завтра нам нужно будет сделать еще один шаг вперед. Ведь я уверен, что у всех еще есть заметный запас скорости и что в пятницу никто не атакует на максимуме. Так что пока мы не знаем, что будет завтра.

Машина смотрится сильно, гоночный темп тоже весьма неплох, хоть у нас и были проблемы из-за трафика. Но изначально ощущения хорошие. Надеюсь, завтра мы совершим желаемый шаг вперед и проведем хороший уик-энд. Прибавлять можно во всех областях. В основном это касается пилотажа. Я пока стараюсь не торопиться и идти вперед шаг за шагом», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Леклер показал лучшее время в двух пятничных практиках «Гран-при Монако».

Третья практика состоится завтра, 28 мая, в 14:00 по московскому времени. Также в субботу пройдет квалификация «Гран-при Майами». Начало — в 17:00 мск.