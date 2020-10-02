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В «Формуле-1» десять случаев заражения коронавирусом за неделю

21:29

«Формула-1» совместно с Международной автомобильной федерацией опубликовала традиционный отчет тестирования гонщиков и представителей команд за неделю.

В период с 25 сентября по 1 октября протестировано 1822 человек, из них десять тестов дали положительный результат. В отчете отмечается, что среди гонщиков нет ни единого случая заражения, все относятся к представителям команд.

За весь сезон лишь у Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт» диагностирован коронавирус, но испанский пилот уже вернулся на трассу после самоизоляции.

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