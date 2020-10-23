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В FIA отреагировали на недовольство Хэмилтона назначением Петрова стюардом «Гран-при Португалии»

10:26
Льюис Хэмилтон. Фото AFP
Льюис Хэмилтон. Фото AFP
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Международная автомобильная федерация (FIA) отреагировала на заявление пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, который выразил свое недовольство назначением бывшего российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова стюардом «Гран-при Португалии».

Причиной недовольства Хэмилтона стало интервью Петрова месячной давности, в котором российский гонщик критически высказывался о Хэмилтоне из-за того, что тот активно призывал всех пилотов «Ф-1» вставать на колено во время акций в поддержку борьбы с расизмом.

«В процессе выбора стюардов федерация не допускает дискриминации на основании взглядов, выраженных представителями вне рамок функций стюардов FIA, при условии, что высказывание не противоречит правилам и этическому кодексу FIA», — приводит Reuters слова представителя FIA.

«Гран-при Португалии» пройдет с 23 по 25 октября.

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