В «Феррари» не исключили, что Шумахер станет пилотом команды в 2023 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от дебюта пилота академии, Мика Шумахера в «Формуле-1».

«Я думаю, что поначалу ему будет трудно. Если посмотреть на его предыдущие результаты в «Формуле-2» и «Формуле-3», то станет понятно, что он обычно раскрывается на второй год. Мик серьезно вырос за последние годы. Жду от него прогресса во втором сезоне за «Хаас». Академия «Феррари» была создана для того, чтобы воспитывать гонщиков для основной команды, а не просто для «Формулы-1». Сейчас рано говорить, но есть все предпосылки для того, чтобы увидеть Мика в «Феррари» в 2023 году», — приводит Reuters слова Бинотто.

С 2021 года Мик Шумахер будет выступать за «Хаас». Его партнером по команде станет россиянин Никита Мазепин.