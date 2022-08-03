Хорнер рассказал о разговоре с Пересом по поводу его последних неудачных гонок

Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ожидает возвращения Серхио Переса в оптимальную форму.

«Я думаю, нам просто нужно найти настройки болида, которые дадут ему уверенность. Я ужинал с ним, и у нас был разговор о том, почему в последних двух гонках он был не совсем уверен в себе. Он очень четко понимает, чего хочет от машины, и я надеюсь, что мы сможем помочь ему добиться этого, и тогда он начнет возвращаться в игру», — приводит слова Хорнера racingnews365.

Перес, ранее занимавший второе место в личном зачете «Формулы-1», после последних гонок опустился на третье место, уступив позицию пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.