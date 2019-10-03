В 2021 году в «Формуле-1» может появиться новая команда из Испании

Владелец команды «Кампос Рэйсинг» Адриан Кампос и его бизнес-партнер Сальваторе Гандольфо в 2021 году планируют прийти в «Формулу-1» со своим новым проектом, утверждает Motorsport. Основатели проекта уже провели переговоры с руководством «Формулы-1».

В качестве потенциальных пилотов команды называют Паскаля Верляйна и одного из лидеров нынешнего сезона японской «Супер-Формулы» Алекса Палоу. А вероятным поставщиком моторов считается «Рено».