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В 2021 году в «Формуле-1» может появиться новая команда из Испании

19:03

Владелец команды «Кампос Рэйсинг» Адриан Кампос и его бизнес-партнер Сальваторе Гандольфо в 2021 году планируют прийти в «Формулу-1» со своим новым проектом, утверждает Motorsport. Основатели проекта уже провели переговоры с руководством «Формулы-1».

В качестве потенциальных пилотов команды называют Паскаля Верляйна и одного из лидеров нынешнего сезона японской «Супер-Формулы» Алекса Палоу. А вероятным поставщиком моторов считается «Рено».

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