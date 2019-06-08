Тото Вольфф: "Нужно скрестить пальцы, чтобы двигатель не загорелся на нашей машине"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что Себастьян Феттель на "Феррари" заслужил победу в квалификации "Гран-при Канады". Также он выразил опасения по поводу состояния новых двигателей, поскольку такой мотор на "Рейсинг Пойнт" сгорел в третьей практике.

– Феттель проехал потрясающий круг и заслужил первое место, – цитирует ВВС Вольффа. – Хэмилтон совершил пару ошибок в шпильке.

У нас были большие проблемы с двигателем на "Рейсинг Пойнт". Мы пока не знаем, что там произошло. Совершенно новый двигатель просто загорелся. Нам нужно это изучить и скрестить пальцы, чтобы такого не случилось на наших машинах.