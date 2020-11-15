Стролл: «Могу ли я выиграть гонку после поула? Зависит от дождя»

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл оценил свои шансы на победу в «Гран-при Турции» после победы в квалификации.

— Смогу ли я победить — большой вопрос, — приводит Motorsport.com слова Стролла. — Все зависит от погодных условий. В гонке возможен дождь, который может спутать все карты.

В субботу канадец впервые в карьере стал победителем квалификации этапа «Формулы-1».

«Гран-при Турции» состоится сегодня, 15 ноября, начало — в 13.00 (мск).