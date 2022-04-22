Стали известны причины поломки на машине Албона

На первом же круге в квалификации «Гран-при Эмилии -Романьи» на машине пилота «Уильямса» Алекса Албона загорелись тормоза правого заднего колеса. В команде нашли причину — после перехода с промежуточной резины на слики был неверно установлен один из переключателей, сообщает Autosport.

«К сожалению, мне пришлось досрочно завершить квалификацию из-за проблем с тормозами. Такое случается. К счастью, благодаря спринту у нас будут возможности улучшить стартовые позиции в воскресной гонке», — отметил Албон.