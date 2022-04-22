Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:55

Норрис остался доволен третьим местом в квалификации к «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к «Гран-при Эмилии-Романьи», в которой занял третье место.

«Конечно, я очень рад попаданию в топ-3, для нас этот результат стал настоящим сюрпризом. У меня оставался еще один круг, я вполне мог бы улучшить время — я пытался прогреть шины до нужной температуры, но в итоге просто перестарался и слишком сильно атаковал на прогревочном круге.

Погодные условия сегодня очень многое для нас изменили. Потому что в сухих условиях мы бы точно не оказались на третьем месте. Сегодня мы выжали максимум, а также дали себе шанс заработать достаточно много очков завтра, посмотрим», — цитирует Норриса Autosport.

Макларен
Ландо Норрис
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер рассказал об ошибке в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости