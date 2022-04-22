Норрис остался доволен третьим местом в квалификации к «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к «Гран-при Эмилии-Романьи», в которой занял третье место.

«Конечно, я очень рад попаданию в топ-3, для нас этот результат стал настоящим сюрпризом. У меня оставался еще один круг, я вполне мог бы улучшить время — я пытался прогреть шины до нужной температуры, но в итоге просто перестарался и слишком сильно атаковал на прогревочном круге.

Погодные условия сегодня очень многое для нас изменили. Потому что в сухих условиях мы бы точно не оказались на третьем месте. Сегодня мы выжали максимум, а также дали себе шанс заработать достаточно много очков завтра, посмотрим», — цитирует Норриса Autosport.