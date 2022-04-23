Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал квалификацию «Гран-при Эмилии Романьи». По итогам заездов, Макс Ферстаппен показал лучшее время, а его партнер по команде Серхио Перес закончил седьмым.

«Макс проделал отличную работу. Вообще, квалификация получилась несколько необычной. И, к счастью, единственный круг, который Макс проехал очень хорошо, оказался решающим. Сначала казалось, что трасса может оказаться достаточно сухой, чтобы улучшить время, но в итоге дождь оказался слишком сильным и не позволил никому ответить на результат Ферстаппена, а затем появился еще один красный флаг.

Обидно, что все так сложилось для Переса. Думаю, он тоже мог бы оказаться впереди, если бы проехал чистый круг. К сожалению, у него возникла блокировка колес. Но наш темп перед спринтом обнадеживает.

Сегодня «Феррари» были лучше нас в прогреве резины. У нас же с этим возникли сложности, требовалось все больше и больше кругов. Но мы смогли найти неплохой баланс, а Макс проехал отличный круг в критический момент», — цитирует Хорнера GPFans.

Стартовый порядок воскресного «Гран-при» сформируется по итогам спринта, который пройдет в субботу.