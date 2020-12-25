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Советник «Ред Булл» рассказал, как Ферстаппен ведет себя вне болида «Формулы-1»

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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, как поведение гонщика команды Макса Ферстаппена за рулем отличается от поведения в жизни.

«В жизни Макс — дружелюбный и воспитанный парень, никак не проявляющий свое эго. Когда он садится за руль, появляется совершенно другая личность. Впечатляет, как он может общаться с командой по радио на любом участке трассы. Если Макс теряет контроль, он теряет и терпение. Это его слабая сторона. Иногда в нем проявляется характер отца. Недовольство Ферстаппена чем-либо можно услышать даже через стену», — приводит GPBlog слова Марко.

Ферстаппен занял 3-е место в личном зачете «Формулы-1» сезона-2020, уступив чемпиону Льюису Хэмилтону 134 очка.

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